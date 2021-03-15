На 6-й Дачной в Саратове заполыхал трамвай

На 6-й Дачной произошло возгорание трамвая
Фото: Екатерина Семенова
На конечной трамвая №3 в Саратове на 6-й Дачной загорелся вагон.
- Предварительная причина — короткое замыкание в токоприемнике, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.
Никто не пострадал. Возгорание потушили сотрудники СГЭТ, трамвай был не на маршруте.
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