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Общество15 марта 2021 11:43

На 6-й Дачной в Саратове заполыхал трамвай

Сотрудники СГЭТ потушили его
Ольга СимоноваОльга Симонова
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На 6-й Дачной произошло возгорание трамвая

Фото: Екатерина Семенова

На конечной трамвая №3 в Саратове на 6-й Дачной загорелся вагон.

- Предварительная причина — короткое замыкание в токоприемнике, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

Никто не пострадал. Возгорание потушили сотрудники СГЭТ, трамвай был не на маршруте.

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