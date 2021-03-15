Вячеслав Володин нашел 60 миллионов рублей на проекты реставраций исторических зданий Саратова и Энгельса

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин нашел средства на работу по сохранению объектов историко-культурного наследия в Саратовской области.

Об этом сообщают его сторонники в соцсетях, опубликовав видеообращение Володина.

Он заявил, что найдены 10 млн рублей на выявление таких объектов. И еще 40 млн рублей на зонирование и создание охранных зон. Сейчас уже можно начинать работы.

- Но еще есть один вопрос, который всех волнует, — это сохранение объектов, которые уже отнесены к памятникам, которые уже есть в реестре, но сейчас находятся в плачевном состоянии, разрушаются. Состоялось решение, которое позволяет нам заказать проектную документацию по реставрации. На проектирование сохранения памятников, объектов историко-культурного наследия нам удалось найти 60 млн рублей. Этих средств должно быть достаточно для того, чтобы заказать проект на реставрацию здания Дома офицеров в Летке в Энгельсе, здания, прилегающего к музею Кузнецова в Саратове, в Петровске — духовное училище, в Вольске — [здание бывшей] детской поликлиники, в Саратове — Дом Яхимовича. Сначала подготовим проект, а затем уже будем заниматься реставрацией. И вот эта работа будет организована уже в ближайшее время, потому что средства, я надеюсь, буквально в течение недели поступят в регион и дальше уже должны быть использованы по назначению, — рассказал Вячеслав Володин.

Он пообещал вскоре рассказать о том, какие объекты уже начали реставрировать.

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