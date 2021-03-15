Началась продажа билетов в Дворец водных видов спорта

Поплавать в бассейне можно будет за 250 рублей в час Фото: Екатерина Семенова

С 22 марта начинаются занятия во Дворце водных видов спорта в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, в кассах учреждения продаются абонементы.

Бассейны будут открыты с 06:45 до 22 часов. Заниматься можно самостоятельно — это обойдется в 250 рублей за час. Кроме того, есть занятия с тренерами.

Напомним, Дворец водных видов спорта был построен в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Большую поддержку в ходу строительства оказал председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Открытие дворца состоялось 16 февраля.

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