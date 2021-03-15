Мужчина умер на лавочке у дома в Балакове

Тело мужчины было найдено около дома в Балакове Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области на улице найдено тело мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, труп 34-летнего мужчины был найден вечером 13 марта в дома на Набережной Леонова.

По версии следствия, он вместе с другом сидели у подъезда на лавочке. Один отлучился, а когда вернулся — нашел тело приятеля на этой же скамейке.

Следователи осмотрели место происшествия, следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Следователи начали проверку, осмотрели место ЧП Фото: СУ СКР по Саратовской области

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