Из-за коронавируса в Саратовской области нет закрытых школ

В Саратовской области, по данным на 15 марта, нет полностью закрытых на карантин из-за коронавируса школ.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области, на дистанционное обучение переведены школьники 28 классов в 25 школах. Это 609 детей и 37 педагогов.

Кроме того, из-за заболеваемости ОРВИ закрыты еще 14 классов в девяти школах.

А вот два детских сада пришлось закрыть полностью из-за заражения коронавирусом и столько же из-за ОРВИ. Это случилось в Петровском, Базарно-Карабулакском и Перелюбском районах. Не работают также семь групп в семи детсадах из-за коронавируса и одна группа из-за ОРВИ.

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