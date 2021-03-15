Ночью на Азина горел расселенный дом

Ночью в Саратове полыхали дома.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, горел нежилой дом на улице Азина и частный дом на улице Радищева.

Установлено, что в расселенном четырехэтажном доме в Заводском районе горел мусор. Площадь пожара составила 50 кв. м.

Около четырех ночи вспыхнул дом на Радищева. Площадь пожара составила 98 кв. м. Из дома было эвакуировано четыре человека.

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