На четырех улицах Саратова отключили воду

В Ленинском районе Саратова сегодня, 15 марта, до вечера отключили воду.
- Для работ на коммуникациях по Шехурдина, 54 ограничено водоснабжение на Студеной от Бульварной до 2-й Прокатной, на 1, 2 и 3-м Студеных проездах, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Воды не будет ориентировочно до 20:00.
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