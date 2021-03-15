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Сегодня:
Общество15 марта 2021 9:08

На четырех улицах Саратова отключили воду

Ее не будет ориентировочно до 20:00
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В Ленинском районе Саратова сегодня, 15 марта, до вечера отключили воду.

- Для работ на коммуникациях по Шехурдина, 54 ограничено водоснабжение на Студеной от Бульварной до 2-й Прокатной, на 1, 2 и 3-м Студеных проездах, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Воды не будет ориентировочно до 20:00.

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