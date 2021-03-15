Женщина за рулем Mazda пострадала в ДТП под Марксом

ДТП под Марксом 14.03.21 Фото: ГИБДД по Саратовской области

Утром в минувшее воскресенье, 14 марта, на федеральной трассе Р-226 под Марксом в Саратовской области произошла авария с пострадавшим.

Около 07:50 64-летняя водительница Mazda 3 врезалась в ВАЗ-21140, за рулем которого был 34-летний мужчина.

Прибывшие медики госпитализировали управлявшую иномаркой женщину с различными травмами.

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