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Коронавирус Covid-1915 марта 2021 8:41

Коронавирус выявлен у 166 жителей Саратовской области

У 88 из них — пневмония
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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В Саратовской области за сутки выявлено 166 новых случаев коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, у 88 из них обнаружена пневмония.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 52 205 человек, а выздоровели — 46 979 (из них 134 за последние сутки).

В стационарах и амбулаторно продолжает лечение 3 241 человек.

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