Коронавирус выявлен у 166 жителей Саратовской области

В Саратовской области за сутки выявлено 166 новых случаев коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, у 88 из них обнаружена пневмония.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 52 205 человек, а выздоровели — 46 979 (из них 134 за последние сутки).

В стационарах и амбулаторно продолжает лечение 3 241 человек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.