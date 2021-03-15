В энгельсском ДТП пострадал мальчик

В Энгельсе случилась авария Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Энгельсе вчера, 14 марта, столкнулись две иномарки.

- У дома №8 по улице Транспортная в 10:40 24-летний водитель Opel Vectra, по предварительным данным, при повороте налево нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части. Произошло столкновение с Daewoo Nexia, которую вела 32-летняя женщина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.

В аварии пострадал 12-летний пассажир Vectra. Мальчика госпитализировали.

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