В Свято-Духовском соборе саратовцы померились силой

Спортивный праздник состоялся в Свято-Духовском соборе Саратова. Фото пресс-службы саратовской епархии

В Свято-Духовском соборе Саратова 14 марта, на Масленицу, состоялся праздник «Зимние забавы».

Как рассказали «КП-Саратов» в епархии, его организовали настоятель собора священник Александр Чеботарев и президент Федерации силового экстрима Вячеслав Максюта.

Участниками праздника стали прихожане собора, разных храмов Саратова, духовенство. Для них были организованы силовые игры: перетягивание каната, перебрасывание валенка через перекладину.

Были организованы спортивные игры. Фото пресс-службы саратовской епархии

Также все желающие могли помериться силами с профессиональными спортсменами.

Во время праздника гостей угощали блинами.

Гостей угощали блинами. Фото пресс-службы саратовской епархии

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