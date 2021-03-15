В Свято-Духовском соборе саратовцы померились силой

Спортивный праздник состоялся в Свято-Духовском соборе Саратова. Фото пресс-службы саратовской епархии
В Свято-Духовском соборе Саратова 14 марта, на Масленицу, состоялся праздник «Зимние забавы».
Как рассказали «КП-Саратов» в епархии, его организовали настоятель собора священник Александр Чеботарев и президент Федерации силового экстрима Вячеслав Максюта.
Участниками праздника стали прихожане собора, разных храмов Саратова, духовенство. Для них были организованы силовые игры: перетягивание каната, перебрасывание валенка через перекладину.
Были организованы спортивные игры. Фото пресс-службы саратовской епархии
Также все желающие могли помериться силами с профессиональными спортсменами.
Во время праздника гостей угощали блинами.
Гостей угощали блинами. Фото пресс-службы саратовской епархии
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