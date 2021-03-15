Вячеслав Володин создал личный канал в Telegram

Вячеслав Володин

Председатель ГД РФ Вячеслав Володин сообщил, что создал личный канал в мессенджере Telegram.

- Выполняю обещание, данное журналистам, — создал личный канал в Telegram.

Здесь буду рассказывать:

- как решаются проблемы граждан,

- какие вызовы стоят перед нами и страной и как их преодолевать,

- свою позицию по вопросам, которые вас волнуют,

- и немного личного.

Подробности о запуске аккаунтов в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» расскажу немного позднее.

Буду благодарен за обратную связь и внимание, — сообщил Володин в своем новом канале.

Сегодня в соцсетях и Telegram активно ведутся каналы, созданные сторонниками спикера.

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