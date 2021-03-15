Труп пенсионера пять дней разлагался в квартире дома в Балакове

Тело мужчины было найдено в его квартире Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области в квартире дома на Набережной 50 лет ВЛКСМ был найден труп 65-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, жильцы дома обеспокоились тем, что несколько дней не видели соседа. 13 марта по их вызову прибыли наряд полиции, была вскрыта дверь.

В квартире было найдено тело. По предварительной оценке, оно могло пролежать там не менее пяти дней.

Сейчас устанавливаются причины смерти пенсионера.

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