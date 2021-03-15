В селе Тепляковка мужчина сгорел вместе со своим домом

Тело мужчины было найдено на кухне Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете области, трагедия произошла утром 14 марта в селе Тепляковка.

ЧП случилось в селе Тепляковка Фото: СУ СКР по Саратовской области

Там загорелся частный дом, где жил 53-летний мужчина. Соседи вызвали пожарных, которые потушили огонь. На кухне было найдено тело хозяина с сильными ожогами.

Следователи и эксперт осмотрели место ЧП. Следов насильственной смерти на теле погибшего не выявлено. Предварительно, причиной пожара считается неосторожное обращение с огнем.

Начата доследственная проверка.

Начата доследственная проверка Фото: СУ СКР по Саратовской области

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