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Происшествия15 марта 2021 6:53

В селе Тепляковка мужчина сгорел вместе со своим домом

Тело было найдено на кухне
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Тело мужчины было найдено на кухне

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете области, трагедия произошла утром 14 марта в селе Тепляковка.

ЧП случилось в селе Тепляковка

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Там загорелся частный дом, где жил 53-летний мужчина. Соседи вызвали пожарных, которые потушили огонь. На кухне было найдено тело хозяина с сильными ожогами.

Следователи и эксперт осмотрели место ЧП. Следов насильственной смерти на теле погибшего не выявлено. Предварительно, причиной пожара считается неосторожное обращение с огнем.

Начата доследственная проверка.

Начата доследственная проверка

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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ЧП