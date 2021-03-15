В селе Тепляковка мужчина сгорел вместе со своим домом

Тело мужчины было найдено на кухне
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области на пожаре погиб мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете области, трагедия произошла утром 14 марта в селе Тепляковка.
ЧП случилось в селе Тепляковка
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Там загорелся частный дом, где жил 53-летний мужчина. Соседи вызвали пожарных, которые потушили огонь. На кухне было найдено тело хозяина с сильными ожогами.
Следователи и эксперт осмотрели место ЧП. Следов насильственной смерти на теле погибшего не выявлено. Предварительно, причиной пожара считается неосторожное обращение с огнем.
Начата доследственная проверка.
Начата доследственная проверка
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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