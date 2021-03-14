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Происшествия14 марта 2021 5:35

В квартире дома в Балакове найден труп 40-летней женщины

Следователи начали проверку
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Тело женщины найдено в квартире дома на улице Вокзальная в Балакове

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области 13 марта было найдено тело 40-летней женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ЧП случилось в квартире дома на улице Вокзальная. Эксперт осмотрел место происшествия и труп. Сейчас устанавливаются причины смерти женщины.

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