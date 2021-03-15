Без осадков и до +3 градусов: какую погоду ждать саратовцам в понедельник

В Саратовской области сегодня, 15 марта, ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.
На дорогах, по данным ГУ МЧС, будет скользко. Ветер подует со скоростью 6–11 м/с и порывами до 15–18 м/с.
Температура днем поднимется до +3…-2. В Левобережье местами может быть холоднее — до -7 градусов.
В 2020 году 15 марта в Саратовской области был дождь и мокрый снег.
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