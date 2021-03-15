В Саратове журнал учета призывников с записью о Юрии Гагарине сохранили вопреки инструкциям

Евгений Казанцев с журналом регистрации призывников, где записан Юрий Гагарин Фото: Александр Уриевский

Бывший руководитель военкомата в Саратове утаил журнал с личными данными призывников. Вместо того чтобы как положено по инструкции уничтожить журнал, военком спрятал его у себя дома, несколько лет хранил и относительно недавно передал в Саратовский областной музей краеведения. Об этом саратовским журналистам рассказали в областном краеведческом музее, где готовятся к празднованию 60-летия первого полета человека в космос.

По словам директора музея Евгения Казанцева, журнал уцелел по счастливой случайности. Согласно инструкциям по работе с документами, его должны были уничтожить много лет назад. Но увидев, кто зарегистрирован в нем под №2, журнал сохранили, а впоследствии передали музею. Этот экспонат пока нигде не выставлялся, отметили работники музея.

Запись о Юрии Гагарине сообщает, что он был прописан в тот период в общежитии техникума, где учился, на Мичурина, 21. Ныне здания уже не существует. Домовая книга, по которой Гагарин до сих пор прописан в Саратове, также находится в музее краеведения.

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