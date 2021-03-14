Юрий Гагарин до сих пор прописан в Саратове

Евгений Казанцев рассказал о планах по празднованию Дня космонавтики Фото: Александр Уриевский

Первый космонавт планеты Юрий Гагарин до сих пор прописан в общежитии саратовского индустриально-педагогического техникума на улице Мичурина, 21. Домовая книга хранится в архиве областного музея краеведения, хотя и не выставляется в экспозиции — для журналистов сделали исключение. При этом само здание уже не существует

Об этом рассказали журналистам в саратовском областном музее краеведения.

- Но Гагарин прописан на Саратовской земле навсегда, — уверены работники музея.

Домовая книга с пропиской Юрия Гагарина хранится в музее Фото: Александр Уриевский

11 марта здесь представили планы музея в связи с празднованием 60-летия первого полета человека в космос.

С 27 марта здесь начнет работать выставка «Сокол», «Орлан» и другие истории космической одежды» из московского музея космонавтики. Будет представлено около 60 предметов, часть из которых побывала в космосе. В Москву же отправится уникальная коллекция из 14 предметов связанных с саратовским периодом жизни первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Ее жители и гости столицы смогут увидеть на выставочном проекте «Первый», который откроется 9 апреля.

О планах празднования Дня космонавтики в Саратове рассказал директор музей краеведения Евгений Казанцев. Кроме традиционного участия в выставке 12 апреля на День космонавтики на месте приземления Юрия Гагарина, в соцсетях начата публикация подкастов — отрывков из книги Юрия Гагарина «Дорога в космос», где он вспоминает и рассказывает о Саратове. Кроме этого объявлен конкурс для детей и молодежи «Будь первым!».

В преддверии Дня космонавтики запланировано открытие выставки Фото: Александр Уриевский

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