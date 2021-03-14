Следователи организовали проверку после смертельного пожара под Энгельсом

Под Энгельсом случился смертельный пожар Фото: СУ СКР по Саратовской области

Энгельсские следователи организовали доследственную проверку по факту смерти 63-летнего мужчины в СНТ «Гагаринец».

- По данным следствия, днем 13 марта в селе Новая Терновка загорелся вагончик. На место пожарных вызвал председатель СНТ. Они ликвидировали огонь и нашли в помещении тело сторожа, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

При внешнем осмотре на теле не обнаружено признаков смерти. Предполагается, что пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем.

В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Следователи организовали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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