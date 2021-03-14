В «Леруа Мерлен» в Саратове случился пожар

В магазине «Леруа Мерлен» на Усть-Курдюмской в Саратове случился пожар.

- Сработала сигнализация. На место выехали девять расчетов. Оказалось, что возгорание произошло в помещении серверной на площади 5 кв. м. Пожар ликвидировали до прибытия, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

Уточняется, что сотрудники магазина провели эвакуация, вывели посетителей. Никто не пострадал.

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