На Лунной в Саратове мужчину избили и отобрали телефон

В Ленинском районе Саратова вчера, 13 марта, ограбили 40-летнего мужчину.

- Он обратился с заявлением, что его избили и отобрали телефон Samsung за 10 тыс. рублей на Лунной, 1а, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

По горячим следам сотрудники ППС поймали 25-летнего ранее судимого парня.

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