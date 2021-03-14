Панков: Нельзя допустить, чтобы из-за коммунальных аварий пострадало качество дорожного покрытия

Фото из телеграм-канала «Пара слов»

В Волжском районе рядом с новой дорогой на улице Менякина случилась коммунальная авария — произошла течь водопроводной трубы. Об этом депутат Государственной думы Николай Панков написал в своем телеграм-канале «Пара слов».

По словам парламентария, ООО «Концессии водоснабжения» планирует устранить поломку в ближайшее время. Для этого придется вскрыть небольшой участок нового асфальтового покрытия.

- Специалисты заверили, что улицу перекрывать не будут, чтобы не доставлять неудобство жителям Юбилейного. Восстановить асфальтовое покрытие должны, когда установится плюсовая температура. Держу вопрос на контроле. Важно, чтобы дорожное покрытие восстановили качественно. Эту дорогу ждали долго все жители Волжского района. Финансирование на проект было найдено с большим трудом. Нельзя допустить, чтобы из-за коммунальных аварий пострадало качество дорожного покрытия, — отметил Панков.

Фото из телеграм-канала «Пара слов»

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