Около Жасминного поселка в Саратове случилось ДТП с четырьмя пострадавшими

Около Жасминного поселка случилось ДТП Фото: ГИБДД по Саратову

В Ленинском районе Саратова сегодня, 14 марта, случилось ДТП.

- В 11:20 после переезда перед Жасминным поселком на 1-м Строительном проезде, 221 столкнулись «Лада Калина» и ВАЗ-2114, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

В аварии пострадали люди Фото: ГИБДД по Саратову

В ДТП пострадал 16-летний юноша из «Калины». Его госпитализировали. Также в больницу доставили 21-летнюю девушку, 23 и 26-летнего парней из ВАЗа.

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