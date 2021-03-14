Саратовец перевел проститутке 33 тысячи рублей и пошел в полицию

В Заводском районе Саратова 30-летний мужчина решил воспользоваться интим-услугами незнакомки и потерял деньги.

- В интернете гражданин нашел объявление, позвонил по указанному в нем номере. Женщина сказала, что приедет после внесения полной оплаты. Мужчина перевел 33,4 тыс. рублей, но дама не являлась и перестала отвечать на звонки, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Правоохранители возбудили уголовное дело и просят граждан не переводить незнакомцам деньги.

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