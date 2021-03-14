Дома на 6-й Дачной в Саратове остались без воды

В Ленинском районе Саратова сегодня, 14 марта, отключили воду из-за аварии на сетях ООО «КВС».

Как сообщили «КП-Саратов» в организации, воды не будет ориентировочно до 20:00.

Без водоснабжения на это время остались дома по улице Чайковского, 1, 3, 5, 6/1, 8, 10, 12, 14, 16, 1-й Чайковский тупик.

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