В Балакове 11-летний мальчик умер в гостях у родственников

В Балакове Саратовской области вчера вечером, 13 марта, нашли погибшим 11-летнего мальчика.

- По предварительным данным, он был в гостях у родственников на улице Рабочая. Вечером ребенка нашли без признаков жизни. Прибывшие медики констатировали смерть, — сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете области.

Признаков насильственной смерти при осмотре не обнаружено. Назначена доследственная проверка. В рамках нее пройдет судмедэкспертиза для установления точной причины смерти.

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