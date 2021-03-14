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Происшествия14 марта 2021 9:06

Под Энгельсом в вагончике из-за сигареты погиб мужчина

Площадь пожара составила 12 кв. м
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В горящем вагончике погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Энгельсском районе Саратовской области вчера, 13 марта, случился смертельный пожар.

- Загорелся строительный вагончик в СНТ «Гагаринец» села Новая Терновка. Сигнал о ЧП поступил в 14:08, на место выдвинулся пожарный расчет, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.

В вагончике погиб 64-летний мужчина. Предполагается, что огонь занялся из-за неосторожного курения.

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