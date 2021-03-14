На 14 марта выявлено еще 169 случаев коронавируса в Саратовской области

Еще 169 человек за сутки заразились коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Саратовской области на 14 марта выявлено еще 169 случаев коронавируса.

За сутки выздоровели 161 человек. Общее количество зараженных и выздоровевших на сегодня составляет 52 039 и 46 845 соответственно.

Сейчас от коронавируса лечатся 3 215 человек.

Большинство новых случаев выявлено в Саратове — 113. Из 169 зараженных у 100 — пневмония. Основная часть заболевших за сутки — люди от 50 лет. В этой возрастной категории выявлено 124 случая.

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