В полыхающем сарае под Саратовом погибли телята, коровы и коза

В Лысогорском районе Саратовской области сегодня ночью, 14 марта, случился пожар.

- Сигнал о загорании сарая в селе Большая Рельня поступил в 02:32. Погибли 14 телят, 16 коров и коза, —

Пожар был не маленьким — сгорело 225 кв. м. Его тушили два пожарных расчета.

Предполагается, что он начался из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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