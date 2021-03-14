В воскресенье в Саратовской области еще немного потеплеет

В воскресенье, 14 марта, в Саратовской области еще немного потеплеет.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, днем в большинстве районов столбик термометра поднимется до -3... +2 градусов. Однако местами в Левобережье сохранится ярко выраженная минусовая температура до 8 градусов мороза.

Осадки маловероятны, но опустится туман. Видимость местами составит 500-1000 метров. Ожидается изморозь, гололедица, порывистый южный ветер.

В прошлом году 14 марта температура в отдельных районах поднималась до 15 градусов тепла.

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