Два трупа пролежали в квартире дома в Балакове три дня

Тела мужчин были найдены в квартире дома на Волжской в Балакове Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области в квартире дома на Волжской погибли два человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете области, погибшие — 34-летний хозяин квартиры и его 35-летний приятель.

Тела были найдены сотрудниками полиции и специалистами по вскрытию дверей. Они прибыли по вызову соседей, которые сообщили, что из квартиры доносится специфический запах.

Эксперт осмотрел тела погибших. Следов насильственной смерти не обнаружено. Предполагается, что они могли умереть около трех дней назад.

Начата проверка, будет установлена точная причина смерти мужчин и принято процессуальное решение.

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