Ковалев: Спикер Госдумы в очередной раз нашел возможность решить непосильную для Саратова проблему

Евгений Ковалев

Депутат областной Думы, региональный координатор проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия» Евгений Ковалев прокомментировал информацию о предстоящем продолжении реализации программы спикера Госдумы Вячеслава Володина по ремонту тротуаров и найденных политиком дополнительных средствах на строительство и ремонт тротуаров в исторической части Саратова.

- Благодаря поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Володина выделены дополнительные средства на строительство тротуаров в Саратове. К сожалению, некоторые пешеходные зоны в исторической части города за годы частично превратились в «полосу препятствий». Это значительно усложняет передвижение людей, а особенно граждан на инвалидных колясках. Вячеслав Викторович в очередной раз не просто обратил внимание на непосильную для города и области с финансовой точки зрения проблему, но и нашел средства для ее решения.

Тротуары — это не только зона комфорта, но и, в первую очередь, безопасность пешеходов. Необходим общественный и партийный контроль за соблюдением условий для маломобильных граждан при строительстве новых тротуаров и реконструкции действующих, как это было в прошлом году, когда ход работ от начального этапа до приемки по поручению спикера курировал депутат Госдумы Николай Панков. Работа общественных советов показала свою значимость и может быть продолжена в этом году, — сказал Ковалев.

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