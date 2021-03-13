В Саратовской области число преступлений за год выросло на 4,26%

Преступность в Саратовской области выросла более чем на 4% Фото: Артем КИЛЬКИН

Саратовская область занимает 21-е место в общероссийском рейтинге по числу преступлений за 2020 год.

Такие данные публикует Генеральная прокуратура России на портале правовой статистики.

По итогам прошлого года, в нашем регионе зарегистрировано 30 563 преступления. Это на 4,26% выше уровня 2019 года. Для сравнения — в 2012 году в Саратовской области было совершено 28 730 преступлений.

Максимальное число преступлений за 2020 год было совершено в Москве — 146 559. Минимальное в Ненецком АО — 732.

Что касается динамики, то наибольший прирост за год произошел в Севастополе — сразу на 44,03% (обще число преступлений в 2020 году там составило 6 104). На 16,94% снизилось число преступлений в Чечне (общее число 3 139 преступления за год).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.