Жильцы 15 домов Заводского района остались без воды

В Заводском районе Саратова отключена холодная вода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», поврежден водовод по проспекту Энтузиастов.
Без воды остались жители десяти домов на проспекте Энтузиастов, в также пяти домов на 1-м Кавказском тупике и 1-м Кавказском проезде.
Работы планируется завершить к 20 часам.
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