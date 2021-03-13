Названы кандидаты на довыборы в Саратовскую облдуму от КПРФ

Решение о кандидатурах было принято на заседании обкома КПРФ. Фото пресс-службы обкома

Стали известны кандидаты от саратовского реготделения КПРФ на довыборах в областную думу.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного комитета партии, решение было принято на заседании 12 марта.

Тайным голосованием были определены три кандидата:

- Евгений Холоднюк (Волжский одномандатный округ),

- Сергей Шитов (Марксовский одномандатный округ),

- Ольга Калугина (Ершовский одномандатный округ).

Напомним, довыборы пройдут 16 мая.

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