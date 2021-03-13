Коронавирус убил четырех мужчин и трех женщин в Саратовской области

Еще семь жителей области умерли от коронавируса Фото: Андрей АБРАМОВ

В Саратовской области коронавирус стал причиной смерти еще семи человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, жертвами стали четверо мужчин и три женщины.

У погибших имелись серьезные сопутствующие заболевания:

- мужчина 62 лет страдал гипотиреозом, гипертонической болезнью,

- мужчина 70 лет — ишемической болезнью сердца,

- мужчина 86 лет — ишемической болезнью сердца,

- мужчина 71 года страдал ревматоидным артиритом,

- женщина 49 лет была больна хроническим бронхитом,

- женщина 83 лет страдала тиреотоксикозом, сахарным диабетом и перенесенным инфарктом миокарда,

- женщина 86 лет была больна церебральным атеросклерозом и атеросклеротической болезнью сердца, хроническим панкреатитом и гонатрозом.

По оперативным данным, в области от коронавируса скончались 714 человек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.