Коронавирус убил четырех мужчин и трех женщин в Саратовской области

Еще семь жителей области умерли от коронавируса
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Саратовской области коронавирус стал причиной смерти еще семи человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, жертвами стали четверо мужчин и три женщины.
У погибших имелись серьезные сопутствующие заболевания:
- мужчина 62 лет страдал гипотиреозом, гипертонической болезнью,
- мужчина 70 лет — ишемической болезнью сердца,
- мужчина 86 лет — ишемической болезнью сердца,
- мужчина 71 года страдал ревматоидным артиритом,
- женщина 49 лет была больна хроническим бронхитом,
- женщина 83 лет страдала тиреотоксикозом, сахарным диабетом и перенесенным инфарктом миокарда,
- женщина 86 лет была больна церебральным атеросклерозом и атеросклеротической болезнью сердца, хроническим панкреатитом и гонатрозом.
По оперативным данным, в области от коронавируса скончались 714 человек.
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