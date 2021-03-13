Пропавшего без вести пенсионера нашли мертвым на кладбище в Вольске

Владимир Антонов найден погибшим
В Вольске Саратовской области найден пропавший без вести мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 66-летний Владимир Антонов погиб.
Ранее сообщалось, что он пропал 8 марта. По данным СМИ, он замерз до смерти в районе местного кладбища.
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