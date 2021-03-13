Пожилой сельчанин лишился денег, проведя время с молодой женщиной в Новоузенском районе

В Новоузенском районе Саратовской области пожилой мужчина лишился денег, зайдя в гости к молодой женщине.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено у нее дома в одном из сел района.

По версии следствия, 27-летняя дама пригласила к себе 63-летнего мужчины, чтобы провести время в приятной компании с алкоголем. Однако общение с молодой односельчанкой стоило пострадавшему восьми тыс. рублей — именно столько пропало с его карточки.

По версии полиции, женщина перевела себе деньги, когда собутыльник отвлекся. Позже она потратила всю сумму.

Возбуждено уголовное дело, женщина призналась.

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