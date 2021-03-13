Володин помог найти средства на восстановление тротуаров в исторической части Саратова

Председатель государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что найдены средства для ремонта тротуаров в исторической части Саратова.

Как сообщили сторонники Володина в своих группах в соцсетях, речь идет об улицах в границах между Соколовая и 2-я Садовая и набережной Космонавтов и Аткарской.

Это дополнительное финансирование, которое необходимо для реализации программы строительства тротуаров рядом со всеми объектами соцсферы.

- Общий объем для решения вопросов благоустройства города Саратова составит таким образом 800 млн рублей. Плюсом 300 млн к той сумме, которая уже предусмотрена в бюджете, — заявил Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что все работы необходимо выполнить до сентября.

- Надеюсь, что вот через такие решения мы сможем сделать Саратов красивым, чистым, благоустроенным, с тем чтобы там было приятно жить. А это значит, не будут уезжать. Это значит, приедут к нам в гости и останутся жить. Но и, конечно, многие захотят развивать производство. Потому что, когда мы говорим о рабочих местах, никто не поедет в город неблагоустроенный, никто не поедет в город, где грязно, где разломанные тротуары, где нет дорог, — сказал Володин.

Он отметил также, что занимается вопросом дорог и развязок в городе.

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