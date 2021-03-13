Подростку из Балашова грозит третья судимость за угон

В Балакове 20-летний владелец автомобиля ВАЗ-2110 заявил об угоне.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, машина была припаркована у дома №1а по улице Шевченко и в ночь на 12 марта на нее покусился неизвестный.

Сотрудники ГИБДД обнаружили «десятку» неподалеку — на Шевченко, 44. Злоумышленник успел отъехать всего на квартал. После задержания выяснилось, что машину угнал 16-летний подросток, за которым, несмотря на юный возраст, уже тянется криминальный след. Он был дважды судим за кражи, грабежи и угон.

Примерно в это же время была угнана «Лада Калина» и у жителя Балашова. 30-летний мужчина припарковал ее на улице Орджоникидзе, а впоследствии сотрудники ГИБДД обнаружили машину в селе Большой Карай. Задержан 21-летний подозреваемый.

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