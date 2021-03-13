Коронавирусом за сутки заразились 172 саратовца

В Саратовской области за минувшие сутки зарегистрировано 172 случая коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе области, всего на 13 марта были инфицированы 51 870 человек.

Выздоровели за сутки 163 человека, а всего — 46 684.

В ковидных госпиталях и амбулаторно продолжают лечение 3 226 человек.

У 82 пациентов из числа новых зараженных выявлена пневмония.

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