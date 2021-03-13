Двое взрослых и подросток пострадали в ДТП на Вешней

Пострадали водитель и две пассажирки отечественного авто
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Вечером 12 марта на улице Вешняя в Волжском районе Саратова «Лада Приора» врезалась в Volkswagen.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД области, ДТП случилось в девять вечера напротив дома №21.
Предварительно установлено, что отечественным авто управлял 25-летний мужчина. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. За рулем иномарки сидел 32-летний водитель.
В аварии пострадали водитель и две пассажирки «Приоры» — 56-летняя женщина и 15-летняя девочка. Все трое были госпитализированы.
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