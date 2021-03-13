В Саратове лихач на «Калине» отправил водительницу Volkswagen в больницу

Два авто столкнулись на Московском шоссе
Фото: ГИБДД по Саратовской области
На Московском шоссе в Ленинском районе Саратова днем 12 марта столкнулись «Лада Калина» и Volkswagen.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 14:20 напротив дома №1.
Предварительно установлено, что 40-летний водитель отечественного авто превысил скорость. Машина врезалась во впереди идущую иномарку, которым управляла 46-летняя женщина. Она была госпитализирована.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.