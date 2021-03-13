В Саратове лихач на «Калине» отправил водительницу Volkswagen в больницу

Два авто столкнулись на Московском шоссе Фото: ГИБДД по Саратовской области

На Московском шоссе в Ленинском районе Саратова днем 12 марта столкнулись «Лада Калина» и Volkswagen.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 14:20 напротив дома №1.

Предварительно установлено, что 40-летний водитель отечественного авто превысил скорость. Машина врезалась во впереди идущую иномарку, которым управляла 46-летняя женщина. Она была госпитализирована.

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