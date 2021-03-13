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Происшествия13 марта 2021 8:38

В Энгельсе пьяный мужчина сгорел, пытаясь включить плиту

На нем вспыхнула одежда
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Вечером 12 марта в Энгельсе Саратовской области горела квартира жилого дома на улице Тельмана.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, на пожаре погиб 56-летний мужчина.

Горела двухкомнатная квартира в пятиэтажке. Установлена, что на мужчине вспыхнула одежда. Предположительно, это произошло, когда он пытался включить газовую плиту. Погибший при этом был пьян.

На тушение выезжали три расчета.

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