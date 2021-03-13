В субботу в Саратове будет до -6 градусов

В субботу 13 марта в Саратовской области еще немного потеплеет.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, днем столбик термометра покажет до -4... -9 градусов. В областном центре будет -6... -8 градусов.

Осадки маловероятны, облака и солнце будут чередовать друг друга ив небе.

На дорогах сохраняется гололедица. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 6-11 м/с, а при порывах — до 15 м/с.

По сравнению с прошлым годом весна изрядно задержалась. Например, 13 марта 2020 года было уже 15 градусов тепла и шел дождь.

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