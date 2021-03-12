В Минтруда пояснили изменение прожиточного минимума в Саратовской области

В министерстве труда и социальной защиты Саратовской области отреагировали на публикацию о снижении прожиточного минимума.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минтруда, порядок расчета прожиточного минимума был изменен с января 2021 года. Это касается всей России.

Теперь его устанавливают не каждый квартал, а сразу на год, из этого и рассчитываются меры поддержки.

- На 2021 год прожиточный минимум по социально-демографическим группам установлен в большем размере, чем за четвертый квартал: для трудоспособного населения — 10 615 рублей, для пенсионеров — 8 566 рублей, для детей — 10 191 рубль. Средний прожиточный минимум на душу населения составляет 9 844 рубля, — отметили в министерстве.

Показатель прожиточного минимума, установленный на четвертый квартал 2020 года, будет использоваться для расчета среднегодового показателя за прошлый год, который служит для формирования прогнозов социально-экономического развития региона.

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