Прожиточный минимум для саратовских детей уменьшился на 191 рубль

Назван прожиточный минимум для оценки уровня жизни жителей Саратовской области за четвертый квартал 2020 года. Об этом гласит соответствующее постановление за подписью председателя правительства региона Романа Бусаргина.

Цифра уменьшилась на 97 рублей по сравнению с третьим кварталом 2020 года и составила 9631 рубля, было 9728.

Больше всего уменьшился прожиточный минимум для детей — на 191 рубль и составил 9631 рубль. Для пенсионеров он составил 7975 — против 8025, которые были.

Прожиточный минимум для трудоспособных саратовцев уменьшили на 93 рубля, до 10409 рублей.

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