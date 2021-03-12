Спасатели вскрыли дверь горящей квартиры в Саратове и нашли труп

Начата проверка гибели мужчины на пожаре в Заводском районе Фото: СУ СКР по Саратовской области

На пожаре в Заводском районе Саратова сегодня, 12 марта, погиб 40-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, трагедия произошла в доме на 3-м Кавказском тупике.

Сигнал о запахе дыма на первом этаже поступил от жильцов в 11 часов. На место выехали областные спасатели, которые вскрыли входную дверь и нашли на кухне тело хозяина жилища. Огонь к моменту прибытия пожарных уже потух, но помещение все еще было заполнено дымом.

Эксперты СК установили, что на теле погибшего имеются термические ожоги, признаков насильственной смерти нет. Предварительная версия причины гибели – отравление продуктами горения.

Установлено, что пожар начался от постельных принадлежностей, находящихся на кухне. Предположительно, мужчина неосторожно обращался с огнем во время курения.

Начата доследственная проверка.

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