Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина аккредитован как Региональный центр сертификации проектного управления ПМ СТАНДАРТ

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Автономная некоммерческая организация «Центр оценки и развития проектного управления» (АНО «ЦОРПУ») и Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина стали партнерами по развитию системы добровольной сертификации специалистов в области проектного управления.

География региональных центров сертификации специалистов ПМ Стандарт на территории РФ на сегодняшний день представлена 35 регионами. Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина стал первым и единственным в Саратовской области региональным центром сертификации проектного управления ПМ Стандарт.

ПМ Стандарт опирается на российские стандарты и лучшие международные практики в области управления проектами, соответствует национальной системе профессиональных квалификаций, позволяет определить уровень профессионального соответствия проектных специалистов.

- Партнерство с АНО «ЦОРПУ» дает возможность нашим преподавателям, студентам, а также слушателям программ ДПО пройти испытания и получить сертификат соответствия на подтверждение их компетенций в сфере проектного управления. Следующим шагом станет аккредитация Института в качестве провайдера учебных программ по подготовке к сертификации в регионе. Наш опыт проектной деятельности и наличие преподавателей, уже успешно прошедших сертификацию по ПМ Стандарт, позволят нам приобрести статус ведущего центра компетенций по проектному управлению в Саратовской области, – подчеркнул директор Института Виктор Чепляев.

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