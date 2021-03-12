Присяжные вынесут вердикт по делу о двойном убийстве в Шиханах

В Шиханах будет рассмотрено уголовное дело о двойном убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете области, вердикт 34-летнему местному жителю вынесет коллегия присяжных.

Следствие считает, что вечером 22 октября 2020 года он гостил 38-летней женщины и 54-летнего мужчины в их квартире на улице Молодежная. Алкоголь привел к ссоре с хозяйкой, а потом и к рукоприкладству – гость ударил женщину кулаком по лицу, а потом кинулся на ее сожителя.

В конце концов, распаленный спиртным, агрессивный гость начал бить хозяина и хозяйку ножом. Мужчину он в итоге задушил шнуром от электроприбора.

После этого он забрал нож и ключи от квартиры, а потом ушел вместе с двумя другими гостями.

Тела погибших были найдены только 25 октября, а вскоре после этого полицейские установили личность злоумышленника. Сейчас он содержится под стражей.

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